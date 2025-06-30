Колапинто ответил, боится ли он, что Бриаторе его заменит

Аргентинский гонщик «Альпин» Франко Колапинто ответил на вопрос об опасениях своей скорой замены на фоне неудачных выступлений в последних Гран-при.

«Сегодня мы выглядели немного слабо, и нам просто нужно сделать несколько шагов вперёд. Было немного сложно управлять автомобилем. Он не очень стабилен. Он быстрый, но он просто не дал мне той уверенности, которая была нужна, чтобы ехать здесь на высокой скорости. Это был тяжёлый уикенд. Мы сделали несколько шагов вперёд, но было ощущение, что что-то не сработало.

Есть ли опасения, что меня заменят? Я не особо обеспокоен. Я думаю, что он оказал большую поддержку и доверяет принятому им решению», — приводит слова Франко Колапинто RacingNews365.