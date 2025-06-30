Алонсо прокомментировал седьмое место на Гран-при Австрии
Поделиться
Испанский гонщик «Астон Мартин», двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо подвёл итоги Гран-при Австрии, который он закончил на седьмой позиции.
Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 306.452 км)
29 июня 2025, воскресенье. 16:18 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:23:47.693
2
Оскар Пиастри
McLaren
+2.695
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+19.820
«После старта с 11-й позиции я доволен, что смог финишировать на седьмой строчке. Наша стратегия с одним пит-стопом отлично сработала. Утром я не был уверен в этом из-за жары, но команда приняла правильное решение.
Я смог использовать DRS почти всю гонку, плюс мне повезло, что я стал круговым на последних кругах. Ещё один круг был бы лишним. Здорово закончить сложный уикенд ещё одним положительным финишем. Теперь нам нужно закрепить этот результат на следующей неделе в Великобритании», — приводит слова Алонсо пресс-служба команды.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 июня 2025
-
01:03
-
00:50
-
00:43
- 29 июня 2025
-
23:57
-
23:46
-
22:59
-
22:30
-
21:59
-
21:46
-
21:34
-
21:32
-
20:55
-
20:47
-
20:41
-
20:31
-
20:27
-
19:56
-
19:39
-
19:39
-
19:16
-
18:49
-
18:45
-
18:34
-
18:32
-
18:05
-
18:02
-
17:59
-
17:43
-
17:27
-
17:18
-
16:47
-
16:41
-
16:24
-
16:17
-
16:09