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Алонсо прокомментировал седьмое место на Гран-при Австрии

Алонсо прокомментировал седьмое место на Гран-при Австрии
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Испанский гонщик «Астон Мартин», двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо подвёл итоги Гран-при Австрии, который он закончил на седьмой позиции.

Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 306.452 км)
29 июня 2025, воскресенье. 16:18 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:23:47.693
2
Оскар Пиастри
McLaren
+2.695
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+19.820

«После старта с 11-й позиции я доволен, что смог финишировать на седьмой строчке. Наша стратегия с одним пит-стопом отлично сработала. Утром я не был уверен в этом из-за жары, но команда приняла правильное решение.

Я смог использовать DRS почти всю гонку, плюс мне повезло, что я стал круговым на последних кругах. Ещё один круг был бы лишним. Здорово закончить сложный уикенд ещё одним положительным финишем. Теперь нам нужно закрепить этот результат на следующей неделе в Великобритании», — приводит слова Алонсо пресс-служба команды.

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