Алонсо прокомментировал седьмое место на Гран-при Австрии

Испанский гонщик «Астон Мартин», двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо подвёл итоги Гран-при Австрии, который он закончил на седьмой позиции.

«После старта с 11-й позиции я доволен, что смог финишировать на седьмой строчке. Наша стратегия с одним пит-стопом отлично сработала. Утром я не был уверен в этом из-за жары, но команда приняла правильное решение.

Я смог использовать DRS почти всю гонку, плюс мне повезло, что я стал круговым на последних кругах. Ещё один круг был бы лишним. Здорово закончить сложный уикенд ещё одним положительным финишем. Теперь нам нужно закрепить этот результат на следующей неделе в Великобритании», — приводит слова Алонсо пресс-служба команды.