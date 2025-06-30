Экклстоун ответил, станет ли Хэмилтон восьмикратным чемпионом Формулы-1

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением о семикратном чемпионе «Королевских гонок» Льюисе Хэмилтоне, выступающем за «Феррари».

«Станет ли Хэмилтон восьмикратным чемпионом Формулы-1? Нет. Думаю, в жизни каждого бывают периоды, когда всё идёт хорошо или не очень. Ему повезло, что, во-первых, тогда не было такой большой конкуренции, так что всё было немного проще. А теперь у него появились конкуренты. Когда же он выигрывал всё подряд, не так много людей были на вершине рейтинга», — приводит слова Экклстоуна издание F1oversteer со ссылкой на Sky Sports.

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