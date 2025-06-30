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Боттас стал главным претендентом на переход в «Альпин» в случае ухода Колапинто — The Race

Боттас стал главным претендентом на переход в «Альпин» в случае ухода Колапинто — The Race
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Финский гонщик и резервист «Мерседеса» Валттери Боттас является главным претендентом на переход в «Альпин», если французская команда примет решение расстаться со своим боевым пилотом Франко Колапинто. Об этом информирует The Race.

Сообщается, что исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе, который в настоящий момент является фактическим руководителем команды, обратился к «Мерседесу» с просьбой обсудить переход резервиста немецкой команды. Отмечается также, что переговоры находятся на ранней стадии. По сведениям источника, «Мерседес» может «без проблем» отпустить финна.

Напомним, со следующего года «Альпин» станет клиентской командой «Мерседеса».

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