Ферстаппен заявил, что не посмотрел Гран-при Австрии после схода из-за другой гонки

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен рассказал, что не стал смотреть Гран-при Австрии после схода.

Напомним, Ферстаппен не смог продолжить воскресную гонку из-за столкновения с гонщиком «Мерседеса» итальянцем Андреа Кими Антонелли на первом круге.

«Честно, я не особо следил за гонкой, я смотрел «24 часа Спа». Мы (команда Ферстаппена под названием Verstappen.com Racing. — Прим. «Чемпионата») заняли девятое место в общем зачёте и победили в своём классе с первой попытки, чем, я считаю, можно гордиться», — приводит слова Ферстаппена издание Autosport.

Авария Макса Ферстаппена на старте виртуальной гонки: