Пиастри ответил, действовал ли он на грани по отношению к Норрису на Гран-при Австрии
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри поделился мнением о выступлении на Гран-при Австрии. На 20-м круге гонки в попытке обогнать товарища по команде Ландо Норриса австралиец заблокировал колёса в четвёртом повороте и чуть не врезался в Норриса.
Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 306.452 км)
29 июня 2025, воскресенье. 16:18 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:23:47.693
2
Оскар Пиастри
McLaren
+2.695
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+19.820
«Мы боремся за победы, и это довольно тяжёлая работа. Комментарий гоночного инженера о том, что шаг был на грани? Думаю, справедливое замечание с его стороны. Но даже если бы мне ничего не говорили, я и сам не думаю, что это было мудрое решение», — приводит слова Пиастри PlanetF1.
Напомним, Оскар Пиастри в Австрии был вторым, а Ландо Норрис одержал победу.
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