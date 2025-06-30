Пиастри ответил, действовал ли он на грани по отношению к Норрису на Гран-при Австрии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри поделился мнением о выступлении на Гран-при Австрии. На 20-м круге гонки в попытке обогнать товарища по команде Ландо Норриса австралиец заблокировал колёса в четвёртом повороте и чуть не врезался в Норриса.

«Мы боремся за победы, и это довольно тяжёлая работа. Комментарий гоночного инженера о том, что шаг был на грани? Думаю, справедливое замечание с его стороны. Но даже если бы мне ничего не говорили, я и сам не думаю, что это было мудрое решение», — приводит слова Пиастри PlanetF1.

Напомним, Оскар Пиастри в Австрии был вторым, а Ландо Норрис одержал победу.

Главные новости дня: