Издание AMuS назвало условие, при котором Ферстаппен может покинуть «Ред Булл»

Издание Auto Motor und Sport назвало условие, согласно которому четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен может покинуть команду.
По информации ресурса, для потенциального ухода Ферстаппен должен опуститься ниже третьего места в личном зачёте к концу июля.
Напомним, в настоящий момент, после 11 этапов, Ферстаппен занимает третью позицию в личном зачёте, опережая британца Джорджа Расселла из «Мерседеса» на девять очков.
Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 216 очков.
2. Ландо Норрис («Макларен») — 201.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 155.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 146.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 119.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 91.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 63.
8. Александер Албон («Уильямс») — 42.
9. Эстебан Окон («Хаас») — 23.
10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 22.