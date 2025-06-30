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Марко высказался о Цуноде после 16-го места Юки на Гран-при Австрии

Марко высказался о Цуноде после 16-го места Юки на Гран-при Австрии
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о выступлении японского пилота команды Юки Цуноды на Гран-при Австрии. Напомним, в Шпильберге Цунода показал 16-й результат. Лидер команды Макс Ферстаппен сошёл – на старте гонки в него врезался пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 306.452 км)
29 июня 2025, воскресенье. 16:18 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:23:47.693
2
Оскар Пиастри
McLaren
+2.695
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+19.820

«Юки вообще не показал никакой скорости. У него нет уверенности в себе. Работает эффект Ферстаппена, когда его напарник просто сдаётся под давлением», — приводит слова Марко на своей странице в социальных сетях журналист Том Миддлер.

Напомним, победу на Гран-при Австрии одержал Ландо Норрис, представляющий «Макларен».

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