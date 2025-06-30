Марко высказался о Цуноде после 16-го места Юки на Гран-при Австрии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о выступлении японского пилота команды Юки Цуноды на Гран-при Австрии. Напомним, в Шпильберге Цунода показал 16-й результат. Лидер команды Макс Ферстаппен сошёл – на старте гонки в него врезался пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

«Юки вообще не показал никакой скорости. У него нет уверенности в себе. Работает эффект Ферстаппена, когда его напарник просто сдаётся под давлением», — приводит слова Марко на своей странице в социальных сетях журналист Том Миддлер.

Напомним, победу на Гран-при Австрии одержал Ландо Норрис, представляющий «Макларен».

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