Оруджев раскрыл, почему не верит объяснениям Антонелли насчёт аварии с Ферстаппеном

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев выразил несогласие с пилотом «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли насчёт аварии с Максом Ферстаппеном («Ред Булл») на Гран-при Австрии. После инцидента итальянец заявил, что к случившемуся привело не то, что он затормозил слишком поздно. В результате оба спортсмена сошли.

«Кими поздно затормозил. Он, конечно, может рассказывать про то, что «задница» заблокировалась и так далее. Но это и есть один из признаков, что он затормозил слишком поздно. Пришлось уворачиваться от Лоусона, и дальше он уже был пассажиром. Ничего, бывает», — написал Оруджев в колонке на «Чемпионате».

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