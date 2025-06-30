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Оруджев раскрыл, почему не верит объяснениям Антонелли насчёт аварии с Ферстаппеном

Оруджев раскрыл, почему не верит объяснениям Антонелли насчёт аварии с Ферстаппеном
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев выразил несогласие с пилотом «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли насчёт аварии с Максом Ферстаппеном («Ред Булл») на Гран-при Австрии. После инцидента итальянец заявил, что к случившемуся привело не то, что он затормозил слишком поздно. В результате оба спортсмена сошли.

Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 306.452 км)
29 июня 2025, воскресенье. 16:18 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:23:47.693
2
Оскар Пиастри
McLaren
+2.695
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+19.820

«Кими поздно затормозил. Он, конечно, может рассказывать про то, что «задница» заблокировалась и так далее. Но это и есть один из признаков, что он затормозил слишком поздно. Пришлось уворачиваться от Лоусона, и дальше он уже был пассажиром. Ничего, бывает», — написал Оруджев в колонке на «Чемпионате».

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