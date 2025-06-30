Оруджев ответил, был ли прав Хэмилтон, когда спорил с «Феррари» насчёт тактики

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев поделился мнением о переговорах по радио пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона перед вторым пит-стопом на Гран-при Австрии. Напомним, спортсмен выразил несогласие с тактикой, предложенной ему командой. На 51-м круге дистанции Льюис дал понять, что не хочет проводить пит-стоп, поскольку до финиша остаётся всего 20 кругов, однако в ответ услышал категоричное «нет».

«Отлично, что эти переговоры были в эфире. Иначе бы Льюиса не показали и мы вообще забыли, что он был в гонке. А так эфирное время получили, так что переговоры и пит-стоп оправдали ожидания! А если серьёзно, то ничего этого не поменяло. Шарль бы его догнал и обогнал, и, скорее всего, Льюис бы отстал больше, чем на то время, что было до пит-стопа. Резина была бы совсем старой, плюс у неё есть свойство взрываться в неподходящий момент, когда она сильно изношена. Когда ты едешь один, спереди никого и позади разрыв в 30 секунд, а резина стёрта, логично остановиться и поехать на свежей. Ничего не теряя и меньше рискуя», — написал Оруджев в колонке на «Чемпионате».

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