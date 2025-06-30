Оруджев разобрал тактику Пиастри в Австрии, раскритикованную Алёшиным

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini россиянин Егор Оруджев прокомментировал выступление пилота «Макларена» Оскара Пиастри на минувшем Гран-при Австрии, ранее раскритикованное соотечественником Петром Алёшиным.

«Оттянутый первый пит-стоп — вполне логичное решение. Опередить на одинаковых шинах почти невозможно, а если есть темп, то всегда догонишь. Или если появится машина безопасности и разрыва не останется, а резина будет. Так что, пожалуй, только это и оставалось делать», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

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