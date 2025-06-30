ФИА представила обновлённый календарь Формулы-1 на 2026 год

Международная автомобильная федерация (ФИА) представила обновленный календарь Формулы-1 на 2026 год.

Фото: FIA

Отметим, что предсезонных тестов будет три. Первый пройдёт с 26 по 30 января в Барселоне (Испания) и будет частным. Второй тест пройдёт с 11 по 13 февраля в Сахире (Бахрейн), третий — там же с 18 по 20 февраля.

Также будет смещён Гран-при Азербайджана, этап пройдёт с 24 по 26 сентября в связи с национальным праздником.

Календарь Формулы-1 на 2026 год (обновленный):

6-8 марта — Австралия, Мельбурн

13-15 марта — Китай, Шанхай

27-29 марта — Япония, Сузука

10-12 апреля — Бахрейн, Сахир

17-19 апреля — Саудовская Аравия, Джидда

1-3 мая — США, Майами

22-24 мая — Канада, Монреаль

5-7 июня — Монако

12-14 июня — Испания, Барселона

26-28 июня — Австрия, Шпильберг

3-5 июля — Великобритания, Сильверстоун

17-19 июля — Бельгия, Спа

24-26 июля — Венгрия, Будапешт

21-23 августа — Нидерланды, Зандворт

4-6 сентября — Италия, Монца

11-13 сентября — Испания, Мадрид

24-26 сентября — Азербайджан, Баку

9-11 октября — Сингапур

23-25 октября — США, Остин

30 октября — 1 ноября — Мексика, Мехико

6-8 ноября — Бразилия, Сан-Паулу

19-21 ноября — США, Лас-Вегас

27-29 ноября — Катар, Лусаил

4-6 декабря — Абу-Даби, Яс-Марина.

Сколько зарабатывают в Формуле-1: