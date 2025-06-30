ФИА представила обновлённый календарь Формулы-1 на 2026 год

Международная автомобильная федерация (ФИА) представила обновленный календарь Формулы-1 на 2026 год.
Фото: FIA
Отметим, что предсезонных тестов будет три. Первый пройдёт с 26 по 30 января в Барселоне (Испания) и будет частным. Второй тест пройдёт с 11 по 13 февраля в Сахире (Бахрейн), третий — там же с 18 по 20 февраля.
Также будет смещён Гран-при Азербайджана, этап пройдёт с 24 по 26 сентября в связи с национальным праздником.
Календарь Формулы-1 на 2026 год (обновленный):
6-8 марта — Австралия, Мельбурн
13-15 марта — Китай, Шанхай
27-29 марта — Япония, Сузука
10-12 апреля — Бахрейн, Сахир
17-19 апреля — Саудовская Аравия, Джидда
1-3 мая — США, Майами
22-24 мая — Канада, Монреаль
5-7 июня — Монако
12-14 июня — Испания, Барселона
26-28 июня — Австрия, Шпильберг
3-5 июля — Великобритания, Сильверстоун
17-19 июля — Бельгия, Спа
24-26 июля — Венгрия, Будапешт
21-23 августа — Нидерланды, Зандворт
4-6 сентября — Италия, Монца
11-13 сентября — Испания, Мадрид
24-26 сентября — Азербайджан, Баку
9-11 октября — Сингапур
23-25 октября — США, Остин
30 октября — 1 ноября — Мексика, Мехико
6-8 ноября — Бразилия, Сан-Паулу
19-21 ноября — США, Лас-Вегас
27-29 ноября — Катар, Лусаил
4-6 декабря — Абу-Даби, Яс-Марина.
Сколько зарабатывают в Формуле-1: