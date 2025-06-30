Оруджев считает, что Боттас будет проигрывать Гасли не меньше Колапинто

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев поделился мнением о возможном уходе из «Альпин» пилота команды Франко Колапинто.

«Зачем менять Франко? Чтобы что? Кого ни посади, они будут позади Гасли. Франко сейчас не так много ему проигрывает. Пусть едет, привыкает и будет чуть ближе. Даже Боттас не будет ближе к Пьеру. Гасли машину знает, и даже такой небольшой перерыв, как у Боттаса, сделает своё дело», — написал Оруджев в колонке на «Чемпионате».

В настоящий момент в активе Колапинто ни одного очка. Франко стал боевым пилотом команды, заменив Джека Дуэна перед Гран-при Эмилии-Романьи.

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