Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оруджев считает, что Боттас будет проигрывать Гасли не меньше Колапинто

Оруджев считает, что Боттас будет проигрывать Гасли не меньше Колапинто
,
Комментарии

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев поделился мнением о возможном уходе из «Альпин» пилота команды Франко Колапинто.

«Зачем менять Франко? Чтобы что? Кого ни посади, они будут позади Гасли. Франко сейчас не так много ему проигрывает. Пусть едет, привыкает и будет чуть ближе. Даже Боттас не будет ближе к Пьеру. Гасли машину знает, и даже такой небольшой перерыв, как у Боттаса, сделает своё дело», — написал Оруджев в колонке на «Чемпионате».

В настоящий момент в активе Колапинто ни одного очка. Франко стал боевым пилотом команды, заменив Джека Дуэна перед Гран-при Эмилии-Романьи.

Материалы по теме
Почему «Феррари» не послушала Хэмилтона и не пора ли менять пилота «Альпин»? Разбор
Эксклюзив
Почему «Феррари» не послушала Хэмилтона и не пора ли менять пилота «Альпин»? Разбор

На Таймс-Сквер устроили паддок Формулы-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android