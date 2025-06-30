Оруджев — о шансах Ферстаппена и Расселла на титул: с таким «Маклареном» — всё кончено

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini россиянин Егор Оруджев высказался о фаворитах текущего сезона Формулы-1.
«С таким «Маклареном» — всё кончено. Но посмотрим. Может, ещё будут трассы типа Канады, где у «Макларена» будут сложности. Но в целом да, этот чемпионат разыгрывается между напарниками», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».
Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 216 очков
2. Ландо Норрис («Макларен») — 201
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 155
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 146
5. Шарль Леклер («Феррари») — 119
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 91
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 63
8. Александер Албон («Уильямс») — 42
9. Эстебан Окон («Хаас») — 23
10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 22