Оруджев — о шансах Ферстаппена и Расселла на титул: с таким «Маклареном» — всё кончено

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini россиянин Егор Оруджев высказался о фаворитах текущего сезона Формулы-1.

«С таким «Маклареном» — всё кончено. Но посмотрим. Может, ещё будут трассы типа Канады, где у «Макларена» будут сложности. Но в целом да, этот чемпионат разыгрывается между напарниками», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 216 очков

2. Ландо Норрис («Макларен») — 201

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 155

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 146

5. Шарль Леклер («Феррари») — 119

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 91

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 63

8. Александер Албон («Уильямс») — 42

9. Эстебан Окон («Хаас») — 23

10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 22