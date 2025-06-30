Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оруджев — о шансах Ферстаппена и Расселла на титул: с таким «Маклареном» — всё кончено

Оруджев — о шансах Ферстаппена и Расселла на титул: с таким «Маклареном» — всё кончено
,
Аудио-версия:
Комментарии

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini россиянин Егор Оруджев высказался о фаворитах текущего сезона Формулы-1.

«С таким «Маклареном» — всё кончено. Но посмотрим. Может, ещё будут трассы типа Канады, где у «Макларена» будут сложности. Но в целом да, этот чемпионат разыгрывается между напарниками», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 216 очков
2. Ландо Норрис («Макларен») — 201
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 155
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 146
5. Шарль Леклер («Феррари») — 119
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 91
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 63
8. Александер Албон («Уильямс») — 42
9. Эстебан Окон («Хаас») — 23
10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 22

Материалы по теме
Пиастри прокомментировал сражение с Норрисом за лидерство на Гран-при Австрии
Материалы по теме
Почему «Феррари» не послушала Хэмилтона и не пора ли менять пилота «Альпин»? Разбор
Эксклюзив
Почему «Феррари» не послушала Хэмилтона и не пора ли менять пилота «Альпин»? Разбор
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android