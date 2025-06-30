AMuS назвал требование, которое сторона Ферстаппена предъявила «Ред Булл»

Представители нидерландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена выдвинули к австрийской команде требование о необходимости внутренней реструктуризации. Как информирует Auto Motor und Sport, сторона Макса хотела бы, чтобы «Ред Булл» перестроился стратегически. Это означает, что «руководитель команды Кристиан Хорнер должен быть либо заменён, либо лишён части полномочий».

При этом издание отмечает, что для стороны Ферстаппена удовлетворить свои требования будет непростой задачей, так как Хорнер до настоящего момента пользовался поддержкой тайских мажоритарных владельцев «Ред Булл».

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