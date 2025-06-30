Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

AMuS назвал требование, которое сторона Ферстаппена предъявила «Ред Булл»

AMuS назвал требование, которое сторона Ферстаппена предъявила «Ред Булл»
Комментарии

Представители нидерландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена выдвинули к австрийской команде требование о необходимости внутренней реструктуризации. Как информирует Auto Motor und Sport, сторона Макса хотела бы, чтобы «Ред Булл» перестроился стратегически. Это означает, что «руководитель команды Кристиан Хорнер должен быть либо заменён, либо лишён части полномочий».

При этом издание отмечает, что для стороны Ферстаппена удовлетворить свои требования будет непростой задачей, так как Хорнер до настоящего момента пользовался поддержкой тайских мажоритарных владельцев «Ред Булл».

Материалы по теме
Издание AMuS назвало условие, при котором Ферстаппен может покинуть «Ред Булл»

Автомобильный клуб Монако подготовил подарок для Ферстаппена:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android