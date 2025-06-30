«Всё больше беспокойства». Бриаторе раскритиковал «Альпин» после ГП Австрии
Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе высказался о выступлении команды на минувшем Гран-при Австрии.
«В конечном итоге мы уступили нашим прямым конкурентам в чемпионате после очередной гонки без очков. По правде говоря, уровень производительности вызывает все больше беспокойства.
Несмотря на то, что в квалификации машина была быстра и должна была попасть в третий сегмент, воскресенья складываются для нас по-другому. Важно понять, почему так происходит, если мы хотим переломить ход сезона», — приводит слова Бриаторе пресс-служба «Альпин».
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