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«Всё больше беспокойства». Бриаторе раскритиковал «Альпин» после ГП Австрии

«Всё больше беспокойства». Бриаторе раскритиковал «Альпин» после ГП Австрии
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Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе высказался о выступлении команды на минувшем Гран-при Австрии.

«В конечном итоге мы уступили нашим прямым конкурентам в чемпионате после очередной гонки без очков. По правде говоря, уровень производительности вызывает все больше беспокойства.

Несмотря на то, что в квалификации машина была быстра и должна была попасть в третий сегмент, воскресенья складываются для нас по-другому. Важно понять, почему так происходит, если мы хотим переломить ход сезона», — приводит слова Бриаторе пресс-служба «Альпин».

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