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Юки Цунода стал кандидатом на место в «Кадиллаке» — Racingnews365

Юки Цунода стал кандидатом на место в «Кадиллаке» — Racingnews365
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Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода стал одним из кандидатов на место в американской команде «Кадиллак», которая присоединится к Формуле-1 в 2026 году. Об этом информирует Racingnews365.

Отмечается, что едва ли Цунода в случае ухода из «Ред Булл» мог бы рассчитывать на место в «Астон Мартин», мотористом которого с 2026 года станет «Хонда», имеющая тесные связи с Юки.

Ранее сообщалось, высокопоставленные представители «Кадиллака» приедут в Сильверстоун во время Гран-при Великобритании, где проведут переговоры с несколькими кандидатами на место в гоночном коллективе.

Гран-при Великобритании состоится с 4 по 6 июля.

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