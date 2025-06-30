Резервист «Альпин» Арон проведёт две свободные практики за «Кик-Заубер»

Резервный пилот команды Формулы-1 «Альпин» Пауль Арон проведёт две свободные практики за «Кик-Заубер» в нынешнем сезоне. Эстонец выступит на Гран-при Великобритании в июле и Гран-при Венгрии в августе.

«Мы заинтересованы по максимуму использовать все возможности для наших молодых талантов. Здорово заключить соглашение с «Заубером», Пол примет участие в первой свободной практике в Сильверстоуне и Будапеште. В этом году мы видим переменный успех у гонщиков Формулы-2 последнего года, Пауль был лидером в этой категории. Итак, это возможность как для него, так и для команды продолжить своё развитие», — приводит слова советника «Альпин» Флавио Бриаторе пресс-служба.

Отметим, что за «Альпин» Арон проведет три практики, даты которых станут известны позднее.