«Мерседес» анонсировал ливрею с добавлением оранжевого цвета для ГП Великобритании

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» привезёт на Гран-при Великобритании обновлённую ливрею. Как информирует пресс-служба гоночного коллектива, в Сильверстоуне раскраска болидов «Мерседеса» получит оранжевый цвет («луч заката»). Также спецрасцветка будет на комбинезонах и шлемах пилотов команды Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли.

Отмечается, что источником вдохновения для обновлённой ливреи послужил автомобиль Mercedes C111.

Гран-при Великобритании состоится с 4 по 6 июля. «Мерседес» в настоящий момент занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 209 очков.

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