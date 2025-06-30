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Джин Хаас и Аяо Комацу выступят на Фестивале скорости в Гудвуде

Джин Хаас и Аяо Комацу выступят на Фестивале скорости в Гудвуде
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Американский миллиардер Джин Хаас, владелец команды Формулы-1 «Хаас», и её руководитель японец Аяо Комацу выступят 11 июля на Фестивале скорости в Гудвуде, который начиная с 1993 года ежегодно проводится в Западном Суссексе (Великобритания), сообщает пресс-служба команды.

Джин Хаас сядет за руль болида Ф-1 «Хаас» VF-23, на котором гоночный коллектив выступал в 2023 году. Комацу присоединится к нему на болиде VF-24.

Инициатива миллиардера будет приурочена к празднованию 10-го сезона «Хааса» в престижнейшей гоночной серии мира. Отмечается, что Хаас и Комацу уже опробовали болиды во время частной сессии в Сильверстоуне (Великобритания).

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