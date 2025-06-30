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Пилот «Макларена» впервые за 24 года одержал победу на Гран-при Австрии Формулы-1

Пилот «Макларена» впервые за 24 года одержал победу на Гран-при Австрии Формулы-1
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25-летний британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен», стал первым пилотом коллектива, который одержал победу на Гран-при Австрии за 24 года.

Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 306.452 км)
29 июня 2025, воскресенье. 16:18 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:23:47.693
2
Оскар Пиастри
McLaren
+2.695
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+19.820

Последним гонщиком, выступавшим за «Макларен» и победившим в Австрии, был британец Дэвид Култхард. Он финишировал первым на Гран-при Австрии в 2001 году. С тех пор у «Макларена» было только три подиума в Шпильберге — Кими Райкконен приехал вторым в 2003-м, Норрис занял третье место в 2021-м, а Оскар Пиастри стал вторым в 2024 году.

После 11-го этапа в сезоне-2025 лидером является Пиастри, на счету которого 216 очков. У Ландо Норриса второе место и 201 балл.

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