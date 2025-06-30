Гонщики «Макларена» впервые за 25 лет завоевали двойной подиум на Гран-при Австрии

25-летний британский гонщик Ландо Норрис и его 24-летний австралийский напарник Оскар Пиастри, выступающие за команду Формулы-1 «Макларен», стали первыми пилотами коллектива, завоевавшими двойной подиум на Гран-при Австрии.

Норрис одержал победу в прошедшей 29 июня гонке в Шпильберге, а Пиастри финишировал вторым. Последний двойной подиум британского коллектива в Австрии до результата дуэта Норриса и Пиастри был в сезоне 2000 года, когда финский пилот Мика Хаккинен финишировал первым, а его напарник Дэвид Култхард приехал вторым.

Хаккинен по итогам того сезона занял второе место в личном зачёте. Норрис после 11 этапов сезона-2025 имеет в своём активе 201 очко, а лидирующий Пиастри — 216.