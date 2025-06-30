Гонщики «Макларена» впервые за 25 лет завоевали двойной подиум на Гран-при Австрии
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25-летний британский гонщик Ландо Норрис и его 24-летний австралийский напарник Оскар Пиастри, выступающие за команду Формулы-1 «Макларен», стали первыми пилотами коллектива, завоевавшими двойной подиум на Гран-при Австрии.
Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 306.452 км)
29 июня 2025, воскресенье. 16:18 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:23:47.693
2
Оскар Пиастри
McLaren
+2.695
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+19.820
Норрис одержал победу в прошедшей 29 июня гонке в Шпильберге, а Пиастри финишировал вторым. Последний двойной подиум британского коллектива в Австрии до результата дуэта Норриса и Пиастри был в сезоне 2000 года, когда финский пилот Мика Хаккинен финишировал первым, а его напарник Дэвид Култхард приехал вторым.
Хаккинен по итогам того сезона занял второе место в личном зачёте. Норрис после 11 этапов сезона-2025 имеет в своём активе 201 очко, а лидирующий Пиастри — 216.
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