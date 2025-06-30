В «Макларене» объяснили, почему предупредили Пиастри не атаковать в 4-м повороте в Австрии

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла объяснил, почему по ходу гонки Оскара Пиастри по радио предупредили не повторять атаку на Ландо Норрисе в четвёртом повороте Гран-при Австрии. Напомним, австралиец при попытке обгона заблокировал колёса и был близок к аварии с напарником.

Фото: Кадр из трансляции

«Тот факт, что Оскар признал это и сказал, что сожалеет о сложившейся ситуации, означает, что он знал, что, особенно на том этапе отрезка, когда передние шины уже достаточно изношены, если ты решишься на такой манёвр, то можешь потерять контроль над машиной и заблокировать шины.

Проблема, которую я увидел, заключается в том, что его колёса оказались заблокированы. Мы не хотим, чтобы борьба двух наших машин определялась чем-то, что мы не полностью контролируем. Это наша интерпретация, которая, как мне кажется, совпадает со взглядом Оскара.

Мы воспользуемся возможностью проанализировать любую ситуацию. Мы делаем это вместе. Разговоры всегда очень хорошие и конструктивные, и мы ещё больше доработаем их в будущем. Я горжусь Оскаром, потому что, как только он пересёк финишную черту, он включил радио и сказал: «Извините за ситуацию в четвёртом повороте, виноват». Итак, я думаю, всё предельно ясно. Я очень рад тому, как команда оценила ситуацию в Канаде, которая была благоприятной; это была просто неправильная оценка, и мы вышли оттуда более сильными и сплочёнными», — приводит слова Стеллы издание Racingnews365.