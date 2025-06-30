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Леклер назвал, что его разочаровало на Гран-при Австрии

Леклер назвал, что его разочаровало на Гран-при Австрии
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27-летний монегаск и пилот Формулы-1 Шарль Леклер, представляющий команду «Феррари», назвал, что его разочаровало на Гран-при Австрии, где он финишировал третьим.

Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 306.452 км)
29 июня 2025, воскресенье. 16:18 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:23:47.693
2
Оскар Пиастри
McLaren
+2.695
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+19.820

«Какие яркие моменты были в гонке? О, я не ожидал такого вопроса. С моей стороны было не так уж много каких-то ярких моментов. Очевидно, что на старте я хотел бы проявить себя получше, чтобы быть полностью рядом с Ландо. Возможно, это немного изменилось бы за три или четыре круга. Не думаю, что у нас было достаточно темпа, чтобы оставаться впереди.

В принципе, от первого поворота и до финиша это была очень скучная гонка. Я был предоставлен самому себе, просто пытался справиться с несколькими проблемами, которые были у нас. Но нет, давайте не будем называть это «проблемами», но мы должны как-то справиться с ситуацией, в которой находимся на данный момент.

Я не буду вдаваться в подробности, но делать "лифт энд кост" было немного разочаровывающе. На первом отрезке мы немного поплатились за это, но затем второй и последний прошли более позитивно, и это хорошо. Но, кроме старта, было не так много ключевых моментов», — приводит слова Леклера издание Racingnews365.

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