«Когда Хэмилтон ушёл в «Мерседес» — все рассмеялись». Вильнёв — о будущем Ферстаппена

Чемпион мира 1996 года Жак Вильнёв высказался о слухах о возможном присоединении четырёхкратного обладателя титула «Королевских гонок» Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» к «Мерседесу».

«Это непростой вопрос, потому что когда Льюис перешёл в «Мерседес», все рассмеялись. Все подумали: «Что он делает? Он был в лучшей команде и перешёл в «Мерседес». И это оказалось правильным решением. Многие люди думают: «Новый двигатель, новые правила, в следующем году у «Мерседеса», очевидно, будет преимущество. Точно так же, как это произошло с внедрением гибридных двигателей». Но это не значит, что это произойдёт сейчас, но люди так думают», — приводит слова Вильнёва издание GPblog.