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«Наши инженеры не стали в одночасье идиотами». Хорнер — о темпе «Ред Булл»

«Наши инженеры не стали в одночасье идиотами». Хорнер — о темпе «Ред Булл»
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о слабом темпе болида RB21.

«Я по-прежнему верю, что наша сила в этой команде. К сожалению, мы не добились желаемых результатов [в Австрии]. Мы находимся в конце действия регламента. Я думаю, что мы ограничены некоторыми инструментами, которые у нас есть.

Но у нас та же самая фундаментальная группа людей, которая 18 месяцев назад разработала автомобиль, выигравший все без исключения Гран-при. Они не стали идиотами в одночасье. Вы должны признать, что «Макларен» проделывает отличную работу, и поздравить их», — приводит слова Хорнера издание Sky Sports.

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