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«Ляляпинто». Трёхлетняя дочь Нико Хюлькенберга назвала всех пилотов Ф-1 в сезоне-2025

«Ляляпинто». Трёхлетняя дочь Нико Хюлькенберга назвала всех пилотов Ф-1 в сезоне-2025
Семья Хюлькенберга в годы выступления в «Хаасе»
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Трёхлетняя Ноэми Хюлькенберг, являющаяся дочерью 37-летнего пилота Формулы-1 Нико Хюлькенберга из команды «Кик-Заубер», назвала каждого пилота «Королевских гонок», участвующих в сезоне 2025 года.

Ноэми благополучно перечислила каждого гонщика, ошибившись только на фамилии Андреа Кими Антонелли, назвав его Лоусоном, но исправилась. Также она дольше всех вспоминала фамилию Фернандо Алонсо.

Последним она назвала Франко Колапинто, пошутив в конце над его фамилией, сказав: «Ляляпинто».

На Гран-при Австрии, который завершился 29 июня, гонщики «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето и Нико Хюлькенберг вдвоём финишировали в очках. Бразилец закончил гонку восьмым, а немец — девятым.

Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 306.452 км)
29 июня 2025, воскресенье. 16:18 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:23:47.693
2
Оскар Пиастри
McLaren
+2.695
3
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Scuderia Ferrari
+19.820
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