«Блестящее будущее». В «Кик-Заубере» отреагировали на первые очки Бортолето

Бывший спортивный директор «Ред Булл» и нынешний руководитель «Кик-Заубера» Джонатан Уитли положительно отозвался о бразильском гонщике команды Габриэле Бортолето после первых очков в карьере.

«Я просто чувствовал, что это неизбежно. И я знаю, что назревала небольшая история вроде: «О, он единственный, у кого нет очков». Но он просто прошёл этот путь, и тот зрелый подход, который он имел с самого начала, в своём рабочем настрое, это даже не то, о чём я думал, это только вопросы, которые задавали мне журналисты.

И что мне нравится, и что я наблюдал в прошлом с молодыми гонщиками, так это то, что, хотя у них есть вся уверенность на свете, каждое из этих достижений просто позволяет им наращивать уверенность, наращивать и наращивать. И их уверенность растёт и растёт, и растёт, понимаете.

У него впереди очень, очень блестящее будущее. Габи знаком с этой трассой [в Австрии]. Легко забыть, что это его первый год, но он не провёл 10 тысяч часов за рулём болида Формулы-1 на тестах. Он учится на своей работе. Он учится на каждой трассе», — приводит слова Уитли издание GPblog.