«Отстали на 62 секунды от лидера». Хорнер — о «Мерседесе» на фоне интереса к Ферстаппену

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер отреагировал на слухи об интересе «Мерседеса» к четырёхкратному чемпиону «Королевских гонок» Максу Ферстаппену.

«Я думаю, у них [в «Мерседесе»] свои проблемы. В Австрии они отстали от лидера гонки на 62 секунды. Что касается нас, то мы просто сосредоточены на себе», — приводит слова Хорнера издание Sky Sports.

После 11 этапов в сезоне-2025 у Ферстаппена третье место в личном зачёте и 155 очков. Лидером является пилот «Макларена» Оскар Пиастри, у которого на счету 216 баллов. Второй — напарник Пиастри Ландо Норрис (201 очко).

Ранее Хорнер высказался о слабом темпе болида RB21.