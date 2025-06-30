«Отстали на 62 секунды от лидера». Хорнер — о «Мерседесе» на фоне интереса к Ферстаппену
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер отреагировал на слухи об интересе «Мерседеса» к четырёхкратному чемпиону «Королевских гонок» Максу Ферстаппену.
Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 306.452 км)
29 июня 2025, воскресенье. 16:18 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:23:47.693
2
Оскар Пиастри
McLaren
+2.695
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+19.820
«Я думаю, у них [в «Мерседесе»] свои проблемы. В Австрии они отстали от лидера гонки на 62 секунды. Что касается нас, то мы просто сосредоточены на себе», — приводит слова Хорнера издание Sky Sports.
После 11 этапов в сезоне-2025 у Ферстаппена третье место в личном зачёте и 155 очков. Лидером является пилот «Макларена» Оскар Пиастри, у которого на счету 216 баллов. Второй — напарник Пиастри Ландо Норрис (201 очко).
Ранее Хорнер высказался о слабом темпе болида RB21.
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