«Только всё усложняет». Хорнер — о 16-м месте Цуноды в Австрии

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о 16-м месте Юки Цуноды на Гран-при Австрии.

«У Юки была ужасная гонка. В субботу в первом сегменте у него снова всё пошло наперекосяк. Его первая попытка прошла нормально. Во время второго выезда он допустил ошибку в первом повороте, затем неудачно квалифицировался, а затем в гонке оказался в трафике, не смог прорваться и заработал штраф. Это только всё усложняет.

Конечно, мы посмотрим, как мы можем поддержать его, но между этими двумя машинами существует большая разница. Конечно, внутри команды мы задаём всё те же вопросы, которые, без сомнения, задаёте и вы, с точки зрения понимания происходящего. Очевидно, что с годами машина развивалась в определённом направлении.

Посмотрим, сможем ли мы помочь Юки и вернуть ему уверенность в Сильверстоуне», — приводит слова Хорнера издание Sky Sports.