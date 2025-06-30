«Не понимаю как». Лоусон — о тактике одного пит-стопа на Гран-при Австрии
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Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон из команды «Рейсинг Буллз» прокомментировал тактику одного пит-стопа на Гран-при Австрии, где занял шестое место.
Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 306.452 км)
29 июня 2025, воскресенье. 16:18 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:23:47.693
2
Оскар Пиастри
McLaren
+2.695
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+19.820
«В этом году с шинами было что-то странное, иногда мы пытались рассчитать стратегию на бумаге. Перед началом уикенда мы были почти уверены, что это будут чистые два пит-стопа, и я думаю, что большинство людей думали так же. И после наших пятничных результатов [в практиках] мы посмотрели на температуру [перед гонкой], и, честно говоря, я был очень обеспокоен выбором одной остановки.
Но команда знала. Я не понимаю как, но очень рад, что они это сделали», — приводит слова Лоусона издание Racingnews365.
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