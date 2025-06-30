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Берни Экклстоун высказался о будущем Макса Ферстаппена

Берни Экклстоун высказался о будущем Макса Ферстаппена
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70-летний бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун высказался о будущем четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена, выступающего за команду «Ред Булл».

«Я думаю, он должен быть там, где он счастлив, где бы это ни было. Пока он счастлив, он будет продолжать выступать так же хорошо, как и сейчас, потому что он не тот, кто играет с вещами, верно? Я имею в виду, он очень прямолинеен в том, что говорит и делает. Я бы хотел, чтобы он остался там, где он сейчас, но да, нам придётся подождать», — приводит слова Экклстоуна издание Sky Sports.

Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал слухи об интересе «Мерседеса» к Ферстаппену.

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