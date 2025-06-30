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Лоусон объяснил, почему не волновался из-за атак Алонсо в концовке Гран-при Австрии

Лоусон объяснил, почему не волновался из-за атак Алонсо в концовке Гран-при Австрии
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Новозеландский гонщик Формулы-1 из команды «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон объяснил, что вызвало у него переживания в концовке гонки Гран-при Австрии.

Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 306.452 км)
29 июня 2025, воскресенье. 16:18 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:23:47.693
2
Оскар Пиастри
McLaren
+2.695
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+19.820

«Честно говоря, я больше волновался не из-за Алонсо, потому что там был Габриэл [Бортолето] со свежими шинами. Я смог удержать Фернандо — едва-едва! Но когда кто-то мчится сзади на новой резине, то это заставляет переживать. Так что да, мне немного повезло, что они стали круговыми (из-за Ландо Норриса и Оскара Пиастри, проехавших в конце гонки. — Прим. «Чемпионата»), и из-за этого у меня был чистый финальный круг, чтобы просто сохранить отрыв», — приводит слова Лоусона издание Racingnews365.

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