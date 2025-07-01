«Понимает, что выбрал не ту машину». Глок — о возможном переходе Ферстаппена в «Мерседес»

43-летний немецкий гонщик, выступавший в Формуле-1, Тимо Глок возможное присоединение четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена, представляющего команду «Ред Булл», к «Мерседесу».

«Макс Ферстаппен хочет иметь машину, с которой он сможет бороться за титул чемпиона мира. Он будет обращать внимание на всё, что его окружает. Он точно знает, на какой стадии находится «Ред Булл» и в чём суть их разработки двигателей.

Он услышит именно то, что слышим мы — что «Мерседес» уже невероятно продвинулся вперёд с новым силовым агрегатом, который будет представлен в 2026 году. Это ключевой момент. Когда у вас такое большое преимущество, он понимает, что выбрал не ту машину», — приводит слова Глока Sky Sport Germany.