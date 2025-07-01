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«Делает себя интересным для команд». Экс-пилот Формулы-1 — о будущем Джорджа Расселла

«Делает себя интересным для команд». Экс-пилот Формулы-1 — о будущем Джорджа Расселла
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43-летний немецкий гонщик, выступавший в Формуле-1, Тимо Глок порассуждал по поводу возможного будущего британского пилота «Королевских гонок» Джорджа Расселла, выступающего за команду «Мерседес», на фоне непродлённого контракта, который истекает в конце 2025 года.

«Он мог бы конкурировать с Максом Ферстаппеном; «Астон Мартин» или «Кадиллак» также были бы подходящими вариантами. Своими результатами он делает себя интересным для команд. Ему не нужно скрывать свою скорость», — приводит слова Глока издание Sky Sport Germany.

Глок высказался по поводу того, где может продолжить свою карьеру четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен.

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