«Делает себя интересным для команд». Экс-пилот Формулы-1 — о будущем Джорджа Расселла

43-летний немецкий гонщик, выступавший в Формуле-1, Тимо Глок порассуждал по поводу возможного будущего британского пилота «Королевских гонок» Джорджа Расселла, выступающего за команду «Мерседес», на фоне непродлённого контракта, который истекает в конце 2025 года.

«Он мог бы конкурировать с Максом Ферстаппеном; «Астон Мартин» или «Кадиллак» также были бы подходящими вариантами. Своими результатами он делает себя интересным для команд. Ему не нужно скрывать свою скорость», — приводит слова Глока издание Sky Sport Germany.

Глок высказался по поводу того, где может продолжить свою карьеру четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен.