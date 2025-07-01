Эксперт: Макс Ферстаппен одной ногой в «Мерседесе»

Журналист и инсайдер Феликс Гернер высказал мнение, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен задумывается об уходе из австрийской команды и может в итоге перейти в «Мерседес».

«Макс Ферстаппен одной ногой в кокпите «Мерседеса». Это явная тенденция, и она уже прослеживается. Переговоры продолжаются и будут активизированы в ближайшие недели. В середине сезона Ферстаппен считает, что его работа в «Ред Булл» подходит к концу. Отсутствует вера в то, что «Красные быки» смогут снова выйти из нисходящей спирали.

Тенденция очевидна: сокращение технического персонала, проблемы в подразделении аэродинамики после ухода Эдриана Ньюи и связанная с этим неконкурентоспособность означают, что Ферстаппен теперь также форсирует свой уход», — написал Гернер в своей колонке на Sport.de.

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