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На автодроме «Игора Драйв» прошёл второй этап Igora Drive Drift Challenge 2025

На автодроме «Игора Драйв» прошёл второй этап Igora Drive Drift Challenge 2025
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28 и 29 июня автодром в Ленинградской области вновь стал ареной борьбы лучших дрифтеров Северо-Запада России. Всего в заездах приняли участие 36 пилотов из шести регионов страны: Санкт-Петербурга, Ленинградской, Архангельской и Мурманской областей, Москвы и Республики Карелии.

Фото: пресс-служба ИГОРА ДРАЙВ

Лидером на второй этап IDDC 2025 приехал Артём Лейтис, на счету которого было 272 балла. На втором месте располагался Илья Полищук с 197 очками и Александр Мезенцев, у которого было 160 очков. В командном зачёте на первом месте шёл коллектив Kinforest SQUAD — 355 очков. Второе место занимала команда «Tamashi Культура Заноса» — 277 очков, на третьем — «Континент Пак», у которого было 196 баллов.

В преддверии этапа Лейтис сменил ливрею своего Nissan Fairlady Z — машина стала ещё ярче и привлекательнее. Смена цветов не отразилась на результатах — Артём выиграл квалификацию, набрав 98 баллов. Спортсмен немного недотянул до достижения первого этапа, на котором в квалификации судьи оценили его проезд в максимальные 100 баллов.

Один из лидеров IDDC 2024 года Феодор Чевычелов пропустил первый этап, но заезд в квалификации показал, что пауза не сказалась на его форме: он совсем немного уступил Лейтису, набрав 97 баллов. Третьим стал Денис Тестоедов — 96,5 балла. Однако в воскресенье всё изменилось!

Фото: пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

Дождь смыл весь держак, характер трассы изменился, и лидерам квалификации в заездах на выбывание не удалось разгадать секреты «бетонного Колизея». Уже на ранней стадии парных заездов из борьбы выбыл Лейтис! До стадии топ-4 из первой тройки по итогам квалификации не дошёл ни один пилот.

В целом борьба в сетке второго этапа IDDC 2025 получилась напряжённой — судьям не раз приходилось назначать повторный заезд или OMT (one more time — ещё один раз). Новшеством этапа стал судейский состав, который пополнил Данила Скоробогатов, известный любителям дрифта по своей работе в RDS.

Во время заездов на выбывание на автодром вновь обрушился дождь, что создало новые трудности для дрифтеров, — в очередной раз пришлось адаптировать свой пилотаж под меняющиеся погодные условия, однако борьба от этого стала только ярче и интереснее, а зрители, несмотря на капризы природы, и не думали расходиться.

В итоге в финале встретились Александр Мезенцев и Сергей Стилов. К сожалению, красивой борьбы не получилось: Стилова подвела техника — машина замерла без движения. Победителем стал Мезенцев. В заезде за третье место Матвей Вахрушев противостоял Илье Клюкину. В этой паре победителем вышел Вахрушев.

Звёздным участником серии стал известный шоумен Big Russian Boss. В IDDC 2025 он выступал на BMW E36 ASSMERALDA. Шоумен не смог пройти квалификацию, но получил важные навыки, которые помогут ему на главном старте сезона — этапе RDS Open, который пройдёт в рамках GARAGE FEST «Игора Драйв» 2025. При этом шоумен не только выступал за рулём мощной машины, но и в какой-то момент поработал ведущим трансляции. Прямо во время этапа IDDC проходили съёмки документального проекта «Медиа дрифт», посвящённого выступлениям Big Russian Boss в IDDC и RDS Open. Премьера первой серии пройдёт в июле.

Фото: пресс-служба ИГОРА ДРАЙВ

Яркий, эмоциональный и непредсказуемый этап остался в истории. В следующий раз лучшие дрифтеры Северо-Запада встретятся в «бетонном Колизее» 9 и 10 августа, ну а финал 20 и 21 сентября пройдёт на шоссейно-кольцевой трассе автодрома «Игора Драйв». Билеты на оба этапа в продаже на сайте автодрома.

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