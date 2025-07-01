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Вольф выступил с призывом на фоне слухов об увольнении Вассёра из «Феррари»

Вольф выступил с призывом на фоне слухов об увольнении Вассёра из «Феррари»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выступил в поддержку своего коллеги Фредерика Вассёра, являющегося главой «Феррари». Ранее сразу несколько известный изданий писали, что Фредерик может покинуть свой пост в «Скудерии». Вольф призвал дать возможность Вассёру продолжать работать.

«Насколько важно давать руководителям команд больше времени? В Формуле-1 нельзя выиграть время. Жан Тодт, если не ошибаюсь, присоединился к «Феррари» в 1993 году. А выиграли свой первый чемпионат они в 2000-м. Восемь лет. Вот так здесь всё происходит. Всё циклично. Посмотри на нас. Мне не нравится находиться в фазе, когда третий год подряд мы не боремся за чемпионство. Но и у нас случаются действительно хорошие уикенды. Дайте ему возможность работать», — приводит слова Вольфа Autosport.

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