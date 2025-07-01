«Теперь всё рушится». Эксперт сравнил «Ред Булл» из Ф-1 с командой Бундеслиги

Журналист и инсайдер Феликс Гернер поделился мнением о сложностях, с которыми столкнулась австрийская команда Формулы-1 в нынешнем сезоне.

«Всё это напоминает ситуацию с «РБ Лейпциг» в футбольной Бундеслиге: все были избалованы успехом, а теперь всё рушится. Так что настало время перестроиться, чтобы снова стать командой номер один с гонщиком номер один. Это определённо будет непростой путь», — написал Гернер в своей колонке на Sport.de.

В настоящий момент «Ред Булл» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 162 очка. У лидера чемпионата, команды «Макларен», 417 баллов.

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