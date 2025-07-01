Даниил Квят станет напарником Никиты Бедрина на тестах новичков Формулы-Е в Берлине

31-летний российский гонщик Даниил Квят выступит на тестах новичков Формулы-Е в Берлине в составе DS Pesnke. Об этом информирует пресс-служба команды. Напарником Квята станет другой россиянин, 19-летний пилот Никита Бедрин.

Фото: DS PENSKE FORMULA E TEAM

Тесты новичков в Берлине состоятся 14 июля.

О том, что Бедрин присоединился к программе развития гонщиков DS Pesnke и выступит на тестах новичков в Берлине, команда сообщала в середине июня.

Напомним, в конце мая Даниил не исключил, что в будущем может перейти в Формулу-Е. Квят тогда признавался, что открыт для переговоров.

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