«Не было бы меня здесь, посоветовал бы его». Вольф — об одном из руководителей команд Ф-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о сложностях, с которыми приходится сталкиваться Фредерику Вассёру на посту главы «Феррари».

«Фред — один из лучших гоночных менеджеров, которых я знаю. Если бы меня здесь не было, я бы посоветовал Фреда. Я его очень уважаю. Замечательная личность. Честный человек. Он не занимается политическими играми. Не лжёт. Он знает, о чём говорит. В Италии это всё равно что руководить футбольной сборной, и он это прекрасно понимает. Ты будешь под пристальным вниманием средств массовой информации. Если выиграет, он Иисус Христос. А если ты проиграешь, ты неудачник. Такова Италия, и это фантастика. Ему нужна уверенность, чтобы управлять этой командой. Но они не найдут никого лучше», — приводит слова Вольфа Autosport.

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