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В «Заубере» рассказали, как «Макларен» отказался не обгонять Бортолето на круг в Австрии

В «Заубере» рассказали, как «Макларен» отказался не обгонять Бортолето на круг в Австрии
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Глава «Кик-Заубера» Джонатан Уитли рассказал о забавном эпизоде на минувшем Гран-при Австрии.

По словам Уитли, он отправил сообщение главе «Макларена» Заку Брауну с просьбой не обгонять его пилота Габриэла Бортолето на круг, чтобы бразилец смог побороться с ехавшим впереди испанцем Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

«Я больше думал о том, чтобы нас не обошли на круг, и написал Заку во время гонки: «Не обгоняй нас на круг!» Это было бы вишенкой на торте. Думаю, у нас мог быть несколько другой результат, но получилось так, как получилось», — приводит слова Уитли издание Autosport.

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