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«Ауди» откроет дополнительную базу в Великобритании

«Ауди» откроет дополнительную базу в Великобритании
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Компания «Заубер» анонсировала открытие технологического центра, который будет располагаться в районе города Бистер (графство Оксфордшир, Великобритания).

Новый техцентр станет базой для британских инженеров и выступит как поддержка штаб-квартиры в Хинвиле (Швейцария). Цель проекта – расширить технические возможности команды Формулы-1, которая, начиная с 2026 года, будет выступать под брендом «Ауди».

«Открытие технологического центра в Бистере – важная веха в подготовке «Ауди» к Формуле-1. Данный объект позволит задействовать кадровый резерв местного автоспортивного центра и укрепить наши возможности. Эта поддержка важна для нашего долгосрочного успеха», — прокомментировал новость глава проекта «Ауди» Маттиа Бинотто.

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