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Эксперт категорично высказался о потенциале «Формулы-1» после первых сборов фильма

Эксперт категорично высказался о потенциале «Формулы-1» после первых сборов фильма
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Дэвид А. Гросс, управляющий консалтинговой фирмой FranchiseRe movie consulting, высказался о фильме «Формула-1» режиссёра Джозеф Косински с Брэдом Питтом в главной роли. Ранее сообщалось, что лента может получить продолжение.

«Формула-1», безусловно, станет самым кассовым фильмом Apple. Эта лента похожа на успешную бизнес-модель, которую Apple представляла и хотела реализовать в течение нескольких лет», — приводит слова Гросса Variety.

Ранее сообщалось, что картина собрала более $ 144 млн в течение трёх дней в мировом прокате.

Напомним, одним из продюсеров «Формулы-1» является действующий пилот и семикратный чемпион «Королевских гонок» Льюис Хэмилтон, представляющий «Феррари».

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