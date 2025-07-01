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Эксперт: может ли «Мерседес» отказаться от Расселла в пользу Ферстаппена? Это реально

Эксперт: может ли «Мерседес» отказаться от Расселла в пользу Ферстаппена? Это реально
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Обозреватель Эндрю Бенсон считает, что «Мерседес» может расторгнуть контракт с британцем Джорджем Расселлом в случае, если сможет подписать четырёхкратного чемпиона мира нидерландца Макса Ферстаппена.

«Да, это реально. Известно, что глава «Мерседеса» Тото Вольф, вероятно, рассмотрит варианты с Ферстаппеном летом, как он делал это в прошлом году. Именно Расселл заговорил об этом перед Гран-при Австрии, заявив, что «переговоры с Ферстаппеном — это нормально».

Расселл проводит исключительный сезон, но Ферстаппен считается лучшим гонщиком в мире. Вольф общается с ним и его менеджментом, чтобы понять, возможна ли сделка. Если ответ будет положительным, Вольфу придётся решить, кто станет напарником Ферстаппена. И, вероятно, это будет Кими Антонелли», — приводит слова Бенсона BBC.

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