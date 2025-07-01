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«МАЗ» выступит на «Шёлковом пути — 2025» в сильно обновлённом составе

«МАЗ» выступит на «Шёлковом пути — 2025» в сильно обновлённом составе
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Белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто» определилась с составом экипажей на предстоящий ралли-марафон «Шелковый путь — 2025». Соревнования состоятся с 12 по 22 июля по территории России и Монголии. На ралли гоночный коллектив представят три боевых экипажа: №302 (пилот Сергей Вязович, штурман Павел Гаранин и механик Андрей Крагельский), №306 (пилот Павел Мурылёв, штурман Сергей Сачук и механик Артём Чалевич) и экипаж №309 (пилот Виталий Мурылёв, штурман Александр Швед и механик Евгений Тиунель).

Отметим, что состав «МАЗа» довольно сильно отличается от того, что был у команды на прошлогоднем «Шёлковом пути». Неизменным остался лишь экипаж лидера Вязовича.

Ранее составы пяти экипажей на ралли-марафон «Шёлковый путь» обнародовала российская команда «КАМАЗ-мастер».

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