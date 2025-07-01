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«Для них это был бы настоящий подвиг». Вольф — о возможном успехе «Ред Булл» в сезоне-2026

«Для них это был бы настоящий подвиг». Вольф — о возможном успехе «Ред Булл» в сезоне-2026
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Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф заявил, что успех «Ред Булл» в следующем сезоне Ф-1 стал бы сюрпризом для него.

«Макс — преданный человек. Я не думаю, что он воспользуется первой же возможностью и уйдёт из команды, если почувствует, что дела идут плохо. Конечно, многое зависит от динамики «Ред Булл» и от того, будет ли машина конкурентоспособной в следующем году.

Всегда есть вероятность, что благодаря их инфраструктуре и усилиям сотрудников они смогут достичь хороших результатов. Но если оценить шансы на это, то можно сказать, что это будет настоящим подвигом, если им удастся сразу же произвести фурор», — приводит слова Вольфа портал Sportskeeda.

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