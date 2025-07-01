Хуан Пабло Монтойя удивился реакции Ферстаппена после удара от Антонелли

Экс-пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя дал комментарий по поводу аварии пилота «Мерседеса» Кими Антонелли и четырёхкратного чемпиона Формулы-1, гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, отметив, что Макс отреагировал на удивление спокойно на это событие.

«Что бы это могло значить? Почему Ферстаппен был так добр по отношению к Антонелли после той аварии? Они что, уже напарники? Если бы этот случай решал судьбу титула, то я уверен, что Ферстаппен взорвался бы от гнева. Но, видимо, он просто поставил себя на место Антонелли и понял, что сделал всё точно так же.

Если говорить конкретно про этот инцидент, то мне кажется, что Антонелли затормозил слишком поздно, и он удивился, что все остальные тормозили раньше. Он просто на импульсе ударил по тормозам и заблокировал колёса, после чего уже принял решение минимизировать урон и врезался в Макса, но всё могло быть намного хуже», — приводит слова Монтойи GP Blog.

Напомним, Антонелли въехал в Ферстаппена на первом круге Гран-при Австрии, после чего оба гонщика сошли с трассы.