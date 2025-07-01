Эксперт раскрыл дополнительный пункт в контракте Ферстаппена, при котором тот может уйти

Бывший гонщик Ф-1, ныне эксперт Роберт Дорнбос утверждает, что в соглашении 27-летнего четырёхкратного чемпиона Формулы-1, а также пилота «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена с австрийским гоночным коллективом есть дополнительный пункт, благодаря которому тот может досрочно разорвать контракт с командой и уйти.

«Другой пункт [в соглашении Макса с командой] гласит, что он может уйти, если «Ред Булл» не войдёт в тройку лучших в Кубке конструкторов. Я знаю это на 100%, точно. Почему? Потому что если команда не может добиться большего, то и гонщик не сможет», — приводит слова Дорнбоса портал Racingnews365.