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Вольф: в Сильверстоуне хотим показать результаты, отражающие легендарную историю команды

Вольф: в Сильверстоуне хотим показать результаты, отражающие легендарную историю команды
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Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Великобритании, который пройдёт с 4 по 6 июля на трассе Сильверстоун.

«После напряжённого Гран-при Австрии очень приятно вернуться к гонке с прямыми участками. В Шпильберге мы экспериментировали с настройками [болида], и это были полезные тесты. В этот уикенд мы сможем применить полученные знания на практике, но, к сожалению, это не улучшило наше выступление [на Гран-при Австрии].

Сильверстоун — наша любимая трасса. Более прохладные условия должны подойти нашей машине, и мы надеемся показать хорошую работу перед нашими страстными британскими болельщиками, которые всегда создают потрясающую атмосферу.

75 лет назад в Сильверстоуне прошла первая гонка чемпионата мира, поэтому этот уикенд особенно важен для нашего спорта. Мы рады возможности отметить это знаменательное событие, подчёркивая богатую историю «Мерседеса» в автомобилестроении и автоспорте — как в прошлом, так и в будущем.

В рамках празднования мы представляем обновлённую ливрею с оранжевым оттенком, а также недавно представленный новаторский концепт машины — CONCEPT AMG GT XX.

Хотя предстоящий уикенд будет полон захватывающих событий за пределами трассы, нам, конечно, нужно полностью сосредоточиться на Гран-при. После успешного прошлого уикенда мы стремимся восстановить силы и продемонстрировать результаты, которые более точно отражают легендарную историю «Мерседеса», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.

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